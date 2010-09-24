Нарисовать несложный логотип

Есть название товара (будет использоваться фотошоповский шрифт Mistral) EcoNice продукт будет позиционироваться как чистый, экологический, хотелось бы маленькое дополнение к названию, чтобы подчеркнуть экологичность - над буквой "о" пририсовать листок, типа как яблоко будет. Необходимо, чтобы без ...
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Доброго времени суток.
Требуется нарисовать логотип для сайта, который будет использоваться и в полиграфии (на визитках листовках, ...).
Логотип должен выглядеть: В форме дисплея круглых часов, в средине, на месте там где показывает само время и стрелки, должна стоять круговая диаграмма. Одна часть этой диаграммы должна быть каким-то образом выделена-отделена, в этой части должен быть написан слоган "Время для твоего бизнеса". В логотипе где-то аккуратно должно быть название "Prom Time".
Бюджет - 10 у.е.
От Вас: предложение, контакты, портфолио.
Заранее спасибо!
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