Нарисовать несложный логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок360 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется нарисовать логотип для сайта, который будет использоваться и в полиграфии (на визитках листовках, ...).

Логотип должен выглядеть: В форме дисплея круглых часов, в средине, на месте там где показывает само время и стрелки, должна стоять круговая диаграмма. Одна часть этой диаграммы должна быть каким-то образом выделена-отделена, в этой части должен быть написан слоган "Время для твоего бизнеса". В логотипе где-то аккуратно должно быть название "Prom Time".

Бюджет - 10 у.е.

От Вас: предложение, контакты, портфолио.

Заранее спасибо!

13 лет назад
webdom
Артем 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Не смотря на скромный бюджет, Вячеслав работу свою выполнил на отлично! Буду обращаться еще! Рекомендую как доку своего дела!
Хороший заказчик. Грамотно поставил задачу. Всегда на связи. Оплата вовремя. От общения с ним приятное впечатление.
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