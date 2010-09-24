Нарисовать несложный логотип

Доброго времени суток.

Требуется нарисовать логотип для сайта, который будет использоваться и в полиграфии (на визитках листовках, ...).

Логотип должен выглядеть: В форме дисплея круглых часов, в средине, на месте там где показывает само время и стрелки, должна стоять круговая диаграмма. Одна часть этой диаграммы должна быть каким-то образом выделена-отделена, в этой части должен быть написан слоган "Время для твоего бизнеса". В логотипе где-то аккуратно должно быть название "Prom Time".

Бюджет - 10 у.е.

От Вас: предложение, контакты, портфолио.

Заранее спасибо!