Логотип для тур.компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен56 заявок2501 просмотр
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#1$30

Уважаемые фрилансеры!

Наша деятельность связана с туризмом, на данный момент главное направление - Китай, однако в дальнейшем возможно расширение сферы деятельности, поэтому логотип должен быть относительно универсальным, не привязанный к конкретной стране, но дающий смотрящему волнующее ощущение грядущей поездки, отдыха, чего-то ненапряжного, и повышающего настроение. В идеале так) Если Ваш вариант будет "в точку" добавим пару десятков у.е ;)

13 лет назад
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Победитель конкурса
skahouse
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1
Качеством работы доволен. Исполнитель очень отзывчивый. Рад сотрудничеству!
Осталась очень довольна работой с данным заказчиком. Быстрое принятие решений, своевременная оплата и корректность.
Заявки фрилансеров
skahouse
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1
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