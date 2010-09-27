Логотип для организации типа Зеленая Планета

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен55 заявок1810 просмотров
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#1$20

Необходим логотип для организации типа "Зеленая планета"

нужно чтоб лого можно было легко перенести на лист бумаги , т.е. если например сделать что то типа объемного Земного шара(планета Земля) , то при переносе на обычный лист, всего цвета и объема логотипа видно не будет.

необходимо чтоб логотип был легко узнаваем , запоминающийся и легко читаем.

13 лет назад
vetallift
Виталий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
AssholeGrinder
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Одним из первых подал заявку на участие в конкурсе и сразу же работа Александра привлекла внимание , причем оба варианта которые он предоставил понравились :-) , но остановились на одном, после объявления победителем весь пакет изображений Лого я получил без проблем, завершив сделку , сотрудничеством остался доволен !!!.
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AssholeGrinder
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
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