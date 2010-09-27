Нужно сделать небольшой логотип , такой же как в прикрепленном файле, только с названием Technov. Требуется быстрое, качественное и недорогое исполнение. Жду ваших заявок. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим логотип для организации типа "Зеленая планета"
нужно чтоб лого можно было легко перенести на лист бумаги , т.е. если например сделать что то типа объемного Земного шара(планета Земля) , то при переносе на обычный лист, всего цвета и объема логотипа видно не будет.
необходимо чтоб логотип был легко узнаваем , запоминающийся и легко читаем.
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