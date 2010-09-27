# 1 — $ 20

Необходим логотип для организации типа "Зеленая планета"

нужно чтоб лого можно было легко перенести на лист бумаги , т.е. если например сделать что то типа объемного Земного шара(планета Земля) , то при переносе на обычный лист, всего цвета и объема логотипа видно не будет.

необходимо чтоб логотип был легко узнаваем , запоминающийся и легко читаем.