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Портфолио
- Сергей Шнуров114 просмотров
- Логотип для организации типа Зеленая Планета227 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Одним из первых подал заявку на участие в конкурсе и сразу же работа Александра привлекла внимание , причем оба варианта которые он предоставил понравились :-) , но остановились на одном, после объявления победителем весь пакет изображений Лого я получил без проблем, завершив сделку , сотрудничеством остался доволен !!!.