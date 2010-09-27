AssholeGrinder

Александр AssholeGrinder

 
40 летРоссия/Железногорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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vetallift
Виталий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Логотип для организации типа Зеленая Планета
Одним из первых подал заявку на участие в конкурсе и сразу же работа Александра привлекла внимание , причем оба варианта которые он предоставил понравились :-) , но остановились на одном, после объявления победителем весь пакет изображений Лого я получил без проблем, завершив сделку , сотрудничеством остался доволен !!!.