Одним из первых подал заявку на участие в конкурсе и сразу же работа Александра привлекла внимание , причем оба варианта которые он предоставил понравились :-) , но остановились на одном, после объявления победителем весь пакет изображений Лого я получил без проблем, завершив сделку , сотрудничеством остался доволен !!!.