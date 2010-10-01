Создание логотипа компании

Победитель выбран. Им станет пользователь "Красная Птица (RedBird)" Просьба, больше работ и заявок не размещать. Спасибо за участие в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип компании ЭнергоПромКомплект.
Компания занимается поставкой электроэнергетического оборудования для подстанций (трансформаторы, выключателели и т.д.)
Общие требования при создании:
1. Логотип должен быть небольшим и умещаться в размер круглой печати
2. Из-за печати основной вариант логотипа - черно-белый (двухцветный), но дополнительный вариант может быть многоцветным
3. Название компании должно обязательно присутствовать на логотипе и написано латинскими буквами EPK или EPK LTD или EnergoPromKomplekt (что трудно ввиду п.1).
4. Логотип должен быть цельной композицией, состоящая из двух элементов: название компании и изображения чего-то энергетического или вечного (типа глобуса, повернутого стороной РФ)
Для примера имеются логотипы похожих компаний: http://picasaweb.google.com/energopromkomplekt.com/Logo#
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