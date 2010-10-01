Создание логотипа компании

# 1 — $ 30

Необходимо создать логотип компании ЭнергоПромКомплект.

Компания занимается поставкой электроэнергетического оборудования для подстанций (трансформаторы, выключателели и т.д.)

Общие требования при создании:

1. Логотип должен быть небольшим и умещаться в размер круглой печати

2. Из-за печати основной вариант логотипа - черно-белый (двухцветный), но дополнительный вариант может быть многоцветным

3. Название компании должно обязательно присутствовать на логотипе и написано латинскими буквами EPK или EPK LTD или EnergoPromKomplekt (что трудно ввиду п.1).

4. Логотип должен быть цельной композицией, состоящая из двух элементов: название компании и изображения чего-то энергетического или вечного (типа глобуса, повернутого стороной РФ)

Для примера имеются логотипы похожих компаний: http://picasaweb.google.com/energopromkomplekt.com/Logo#