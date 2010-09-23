Доработка логотипа

Нужно отрисовать один логотип в кривых (Corel 11). Логотип в шапке сайта http://www.synesso.com/default.aspx?ID=2 Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио. Оплата внутри сервиса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Победитель выбран.
Им станет пользователь "Красная Птица (RedBird)"
Просьба, больше работ и заявок не размещать.
Спасибо за участие в конкурсе!
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