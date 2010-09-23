Доработка логотипа

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки1119 просмотров
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#1$15

Победитель выбран.

Им станет пользователь "Красная Птица (RedBird)"

Просьба, больше работ и заявок не размещать.

Спасибо за участие в конкурсе!

13 лет назад
pro3a
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1
Замечательный исполнитель! Человек не только делает, но и думает.
Отличный заказчик и хороший человек! ) Рекомендую!
Заявки фрилансеров
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1
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