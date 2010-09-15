Обработать картинку

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок168 просмотров
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Имеется картинка (в приложении).

Нужно ее пропорционально увеличить до 400 пикселей в высоту с разрешением 300 dpi.

При этом мне нужно, чтобы изображение осталось хорошего качества.

Работа срочная.

Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

13 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
zeram
36 летЯпония
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Не успел чихнуть, как работа была сделана. Спасибо.
Четкое ТЗ, молниеносная оплата. +10 в карму :) Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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