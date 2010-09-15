Обработать картинку

Имеется картинка (в приложении).

Нужно ее пропорционально увеличить до 400 пикселей в высоту с разрешением 300 dpi.

При этом мне нужно, чтобы изображение осталось хорошего качества.

Работа срочная.

Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.