Логотипы для фотобанка Bfoto.ru

Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции. Требования: - цветовое решение, не черно-белое. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все такие пейзажи, природа. Обязательно указание в логотипе адреса сайта в виде: www.BFoto.ru или BFoto.ru - первые 2 буквы сайта большие. Кроме урла можно использровать фотографии или рисунок и надпись фотобанк.
Формат - файлы jpg или psd размером 3000 пикселей на 1500 пикс- высота.
фото для использования с логотипе
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_612.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_589.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_208.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_1778.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_834.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_912.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_393.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_1539.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_2056.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_92.php
можно использовать ка полностью все фото, так и кропы.
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