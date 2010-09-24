Логотипы для фотобанка Bfoto.ru

# 1 — $ 20 # 2 — $ 20

Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все такие пейзажи, природа. Обязательно указание в логотипе адреса сайта в виде: www.BFoto.ru или BFoto.ru - первые 2 буквы сайта большие. Кроме урла можно использровать фотографии или рисунок и надпись фотобанк.

Формат - файлы jpg или psd размером 3000 пикселей на 1500 пикс- высота.

фото для использования с логотипе

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_612.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_589.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_208.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_1778.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_834.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_912.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_393.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_1539.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_2056.php

http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_92.php

можно использовать ка полностью все фото, так и кропы.