SALANA

Светлана SALANA

 
60 летЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
aasm
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать лого по рисунку
Быстро и качественно сделала логотип в соответствии с требованиями.
Ценю оперативность! Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Логотипы для фотобанка Bfoto.ru
Все сделано качественно! рекомендую!
Интересный конкурс. Четкая постановка задания. Моментальное проведение оплаты. Всем рекомендую этого закзчика.
Ответный отзыв