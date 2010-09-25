Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно сделала логотип в соответствии с требованиями.
Ответный отзыв
Ценю оперативность! Рекомендую сотрудничать!
$20
10 баллов
13 лет назад
Все сделано качественно! рекомендую!
Ответный отзыв
Интересный конкурс. Четкая постановка задания. Моментальное проведение оплаты. Всем рекомендую этого закзчика.