Логотип для городского сообщества "ВКиноклубе"

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт3 заявки343 просмотра
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Необходимо разработать логотип для нового интернет-проекта.

Название и концепция у проекта уже есть, осталось создать интересный запоминающийся логотип.

В дальнейшем планируется привлечение на следующие этапы работ: выбор фирменных цветов, дорисовка элементов дизайна, иконок.

Дополнительным преимуществом является ваше проживание в Екатеринбурге, а также знание php-кода и умение редактировать шаблоны для сайта. Эти навыки пригодятся, чтобы изменять и добавлять новый функционал для сайта (в том случае если будет принято решение о постоянном сотудничестве по интернет-проекту).

Подробности (идея проекта, предпочтения по стилистике) – в личной переписке.

13 лет назад
vkinoklube
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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