Логотип для магазина нижнего белья

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен54 заявки2907 просмотров
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#1$20

Нужен логотип для магазина нижнего белья "Секрет соблазна"

Требования:

- цветовая гамма - преобладает один из цветов: красный, розовый, сиреневый

- на логотипе должен присутствовать адрес сайта sekretsoblazna.com.ua

- на логотипе силуэт девушки в соблазнительной позе

- магазин продает эротическое белье: корсеты, пеньюары, боди, ночные сорочки это тоже можно в логотипе отразить

13 лет назад
Businesslady1
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Победитель конкурса
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Marco-v
Олег 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
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