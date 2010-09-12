Простое лого для блога со смешными фото "фейлов"

# 1 — $ 15

По тематике это будет блог с фото "фейлов" по типу failblog.org.

Некоторые идеи, которые можно использовать или от которых можно отталкиваться:

- персонаж получает снежком в лицо

- персонаж подскальзывается на банане

- корабль погружается под воду

- реальная мышь старается залезть с сексуальными намерениями на компьютерную мышь

- ваш вариант

Требования к лого:

* на лого должен быть адрес блога - FreakyFail.com

Важное условие:

* лого не должно содержать элементов, полученных незаконным путем (проще говоря ворованных клип-артов и т.п.).

* в личку писать не надо, возможно с запозданием, но приму все первоначальные заявки на участие