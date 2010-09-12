Простое лого для блога со смешными фото "фейлов"

Кондитерская изготавливает торты на заказ (свадебные, корпоративные, детские и т.д.), а также серийные торты и пирожные (адрес сайта http://tortmarket.ru но будет новый сайт ) Нужен логотип, один из черновых вариантов желательно выполнить в цветах шоколадного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По тематике это будет блог с фото "фейлов" по типу failblog.org.
Некоторые идеи, которые можно использовать или от которых можно отталкиваться:
- персонаж получает снежком в лицо
- персонаж подскальзывается на банане
- корабль погружается под воду
- реальная мышь старается залезть с сексуальными намерениями на компьютерную мышь
- ваш вариант
Требования к лого:
* на лого должен быть адрес блога - FreakyFail.com
Важное условие:
* лого не должно содержать элементов, полученных незаконным путем (проще говоря ворованных клип-артов и т.п.).
* в личку писать не надо, возможно с запозданием, но приму все первоначальные заявки на участие
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