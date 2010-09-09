Логотип для сайта

Уважаемые дизайнеры! Просим принять участие в конкурсе, возможно именно ваше лого нам понравится. Название логотипа должно быть: motorrem Сайта пока нет, по этому дизайн сайта будет зависеть от будущего логотипа. Хотелось бы видеть в логотипе не просто буквы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта экономической направленности требуется логотип примерно 100x100px для использования в шапке сайта.
Ориентировочно это две буквы аббревиатура от двух слов составляющих доменное имя + какое-то "экономическое" изображение.
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