Логотип для компании "Ваше Время"

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен120 заявок5086 просмотров
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#1$60
#2$20
#3$10

Здравствуйте,

Компания "Ваше Время" объявляет конкурс по разработке логотипа.

Возможно, будет целесообразно в качестве логотипа или в дополнение к нему, разработать образ персонажа и слоган.

Специализация: Оперативное предоставление информации (деятельность информационных агентств), разработка и внедрение систем автоматизации (документация, хозяйственная деятельность).

Основная идея: Экономия и освобождение времени клиента делая за него то на что у него это время наиболее расходуется.

Задача компании: Освободить личное время клиента.

Требования к заданию:

1) Белый фон (для простоты интегрирования, в том числе и на бумажных носителях);

2) Желательно не более 3 цветов (могут быть и исключения когда более 3 цветов уместны);

3) От каждого дизайнера желательно более одного варианта, один из которых может быть достаточно смелым и неординарным, или даже нелепым.

Ждем любые смелые идеи, желательно иметь выбор вариантов.

Спасибо.

13 лет назад
sirop
Иван 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
design_life
Яков 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
DanilDream
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#3
Отличный дизайнер, все сделано в срок, предоставил несколько отличных вариантов. Сотрудничеством доволен.
Нормальный заказчик! Оплата вовремя, постановка задачи правильная. Вобщем все прошло без проблем)
skahouse
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1
Екатерина четко поняла задание, сделала работу качественно и в срок.
Было очень приятно принять участие в конкурсе. Грамотная постановка задачи, рациональный способ оценки вариантов, оперативность в принятии решений, своевременная оплата. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
design_life
Яков 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
DanilDream
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#3
skahouse
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
#1
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