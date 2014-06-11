Логотип для компании "Ваше Время"

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Здравствуйте,

Компания "Ваше Время" объявляет конкурс по разработке логотипа.

Возможно, будет целесообразно в качестве логотипа или в дополнение к нему, разработать образ персонажа и слоган.

Специализация: Оперативное предоставление информации (деятельность информационных агентств), разработка и внедрение систем автоматизации (документация, хозяйственная деятельность).

Основная идея: Экономия и освобождение времени клиента делая за него то на что у него это время наиболее расходуется.

Задача компании: Освободить личное время клиента.

Требования к заданию:

1) Белый фон (для простоты интегрирования, в том числе и на бумажных носителях);

2) Желательно не более 3 цветов (могут быть и исключения когда более 3 цветов уместны);

3) От каждого дизайнера желательно более одного варианта, один из которых может быть достаточно смелым и неординарным, или даже нелепым.

Ждем любые смелые идеи, желательно иметь выбор вариантов.

Спасибо.