Мега-скромный логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется изготовить логотип если это так можно назвать для форума. Подробности в ЛС.

Прошу обратиться новичков или тех кому делать нечего. Оплата символическая. Работы 15 минут.

13 лет назад
zuzenkov
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Marta-design
Кристина 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Выражаю благодарность Кристине за оперативное создание очень достойного логотипа для моего форума. Рекомендую как большого мастера своего дела!
  • Похожие заказы

  • Сделать логотип

    Нужно лого компании Itsew Название расшифровывается как IT service . W - это от www, то есть IT сервис в вебеЮ для веба. Что хотелось бы увидеть: простой и графичный логотип, в котором сразу бы ...

    Логотипы и Знаки68 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип

    $70

    Нужен логотип компании, которая специализируется на компьютерных обучающих программах и технологиях, называется, MAGNAMEDIA. Идея следующая, голова в профиль, в нее входит два луча, один в ухо другой в глаз, над головой из символов науки ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать лого

    $5

    Доработать логотип, сделать его визуально привлекательным, перерисовать со своим вкладом. Лого вышлю исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип

    $20

    Nyzhen logo designer na prostoj, no otvetstvennij proekt. logo nyzhno sdelat naprotiazhenii segodnia-zavtra. oplata po Web money. logo bydet idti na site www.vantage-fx.com (kompania zanimaetsia sovetami po torgovle valutoj). vot neskolko tematicheskih images, chtobi poniat ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание текстового логотипа по шаблону

    Здравствуйте! Требуется создать логотип по имеющемуся шаблону. Логотип текстовый - WorldClassniki.ru. Согласно прилагаемого шаблона Вам нужно продолжить текст и получить WorldClassniki.ru . Логотип нужен для сайта. Сколько будет стоить? Как быстро сделаете?

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать логотип

    Необходимо сделать логотип в 3d стиле. Пример: http://allday.ru/index.php?newsid=330682, http://allday.ru/index.php?newsid=344580 Можно использовать клипарт, слегка его изменить только. В названии логотипа должны присутствовать буквы SV (По первым буквам основателей фирмы, в обычной жизни муж и жена) Дополнительный текст (компания, торгово-строительная ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад