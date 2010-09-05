Нужен логотип компании, которая специализируется на компьютерных обучающих программах и технологиях, называется, MAGNAMEDIA. Идея следующая, голова в профиль, в нее входит два луча, один в ухо другой в глаз, над головой из символов науки и культуры (символ типа атома, значок Pi, символ галактики, пирамиды и т.д. их довольно много ) сформирован купол чем-то напоминает пазл, каждый символ соединен лучом который исходит из мозга , второй вариант голова просто начинает светиться как лампа и от нее освещается купол. Ниже под картинкой красиво обыгранное слово MAGNAMEDIA. Нужно сделать картинку в псевдообъеме, ее векторный вариант, пиктограмму цветную и черно-белую 256-256, образец бланка А4. Концепт можно подкорректировать, если появятся другие идеи.