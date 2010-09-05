Сделать логотип

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Нужно лого компании Itsew
Название расшифровывается как IT service . W - это от www, то есть IT сервис в вебеЮ для веба. Что хотелось бы увидеть: простой и графичный логотип, в котором сразу бы прочитывалась принадлежность к IT , сервису и понимание того, почему в слове serwice стоит W вместо V. Лого должно быть без мелких деталей, должно легко читаться при уменьшении
Сайт - itserw.ru
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