Сделать логотип

Нужно лого компании Itsew

Название расшифровывается как IT service . W - это от www, то есть IT сервис в вебеЮ для веба. Что хотелось бы увидеть: простой и графичный логотип, в котором сразу бы прочитывалась принадлежность к IT , сервису и понимание того, почему в слове serwice стоит W вместо V. Лого должно быть без мелких деталей, должно легко читаться при уменьшении

Сайт - itserw.ru