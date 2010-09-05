Создание логотипа и фирменного стиля компании.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок397 просмотров
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Необходимо создать логотип и фирменный стиль компании (интернет магазин). Работа в паре с дизайнером сайта.

13 лет назад
MaRTial
Руслан 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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