Нужен logo для digital агентства

Нужно лого компании Itsew Название расшифровывается как IT service . W - это от www, то есть IT сервис в вебеЮ для веба. Что хотелось бы увидеть: простой и графичный логотип, в котором сразу бы ...
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Господа фрилансеры, сам около 2 лет был таким же как и вы все, занимался SMO, работой по форумам и т.д., сейчас же вышел на бОльший уровень и давно созрел на создание своего агентства. Так что как раз в этом деле прошу вашей помощи, как коллег в какой-то степени по Weblancer'у.
Так что Задача такова:
Нужно создать лого для Digital агентства
Что это на русском: это комплексное агентство по интернет рекламе в сфере new media, но только без медийной рекламы и контекста.
Профиль агентсва будет ориентировал на рекламу и работу в социальных медиа (social media marketing), форумах, блогах, а также создание и продвижения представительств брендов в этих сигментах. На данный момент это все еще является нестандартным форматом коммуникации.
Примеры агентств:
крупнейшее full agency России http://grape.ru/
украинское агентство http://coxo.com.ua/
более узконаправленное http://www.hiddenmarketing.ru/
... могу предоставить еще варианты если будет нужно для понимая сути деятельности будущего агентства.
Название будущего агентсва будет DIGGENCY, создалось посредством слияния начальных букв слова digital и конечных букв слова agency, возможно эта информация подтолкнет дизайнеров на создание интересного дизайна лого, НО скажу сразу, что это не панацея, и не стоит ставить себя в рамки именно этим моментом.
Лого нужен в векторе, для последующего использования на визитках, плакатах, и т.д.
1)В первую очередь хотелось бы логотип с идеей! с загадкой!
Для пояснения какого же плана логотип нужен, могу привести примеры дизайнов лого, которые мне нравятся и стиль которых можно было бы использовать:
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.3.jpg
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.6.jpg
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/41.jpg
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/3.1.jpg
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.jpg
http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/18.jpg
2) Второй вариант, который также может быть принят, это интересное написание самого названия, по типу как сделан лого Facebook/ Вконтакте
Примеры, который понравились:
http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/amazon.jpg
http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/fedex.jpg
http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/unilever.jpg
Вот собственно и все ТЗ, если нужны будут какие-то еще вводные данные или пояснения всегда готов обьяснить, обращайтесь.
Как видите всяких птичек и других примочек не нужно особо.
Жду в комментах варианты дизайнов, из которых выберу победителя.
Для связи используем:
Мэйл: [email protected]
ICQ: 384403344
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