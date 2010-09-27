Нужен logo для digital агентства

# 1 — $ 50

Господа фрилансеры, сам около 2 лет был таким же как и вы все, занимался SMO, работой по форумам и т.д., сейчас же вышел на бОльший уровень и давно созрел на создание своего агентства. Так что как раз в этом деле прошу вашей помощи, как коллег в какой-то степени по Weblancer'у.

Так что Задача такова:

Нужно создать лого для Digital агентства

Что это на русском: это комплексное агентство по интернет рекламе в сфере new media, но только без медийной рекламы и контекста.

Профиль агентсва будет ориентировал на рекламу и работу в социальных медиа (social media marketing), форумах, блогах, а также создание и продвижения представительств брендов в этих сигментах. На данный момент это все еще является нестандартным форматом коммуникации.

Примеры агентств:

крупнейшее full agency России http://grape.ru/

украинское агентство http://coxo.com.ua/

более узконаправленное http://www.hiddenmarketing.ru/

... могу предоставить еще варианты если будет нужно для понимая сути деятельности будущего агентства.

Название будущего агентсва будет DIGGENCY, создалось посредством слияния начальных букв слова digital и конечных букв слова agency, возможно эта информация подтолкнет дизайнеров на создание интересного дизайна лого, НО скажу сразу, что это не панацея, и не стоит ставить себя в рамки именно этим моментом.

Лого нужен в векторе, для последующего использования на визитках, плакатах, и т.д.

1)В первую очередь хотелось бы логотип с идеей! с загадкой!

Для пояснения какого же плана логотип нужен, могу привести примеры дизайнов лого, которые мне нравятся и стиль которых можно было бы использовать:

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.3.jpg

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.6.jpg

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/41.jpg

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/3.1.jpg

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/2.jpg

http://files.adme.ru/files/news/part_7/71051/18.jpg

2) Второй вариант, который также может быть принят, это интересное написание самого названия, по типу как сделан лого Facebook/ Вконтакте

Примеры, который понравились:

http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/amazon.jpg

http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/fedex.jpg

http://dl.dropbox.com/u/709933/23logos/unilever.jpg

Вот собственно и все ТЗ, если нужны будут какие-то еще вводные данные или пояснения всегда готов обьяснить, обращайтесь.

Как видите всяких птичек и других примочек не нужно особо.

Жду в комментах варианты дизайнов, из которых выберу победителя.

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