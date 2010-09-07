Логотип - подбор частных гидов.

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка1409 просмотров
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#1$40

Логотип - сайт поиска частных гидов.

Название GuideMania.com (или без com, M - заглавная или нет, на усмотрение)

Стиль - web 2.0, современный. Просто и стильно.

Желательно с применением пиксельного дизайна.

Возможно подписание документов по правам.

Дополнительные корректировки возможно появятся при наличии конкурсных работ, чтобы сориентировать.

13 лет назад
internetable
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
RedBird
32 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1
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