Отрисовать в векторе логотип

Нужно лого компании Itsew Название расшифровывается как IT service . W - это от www, то есть IT сервис в вебеЮ для веба. Что хотелось бы увидеть: простой и графичный логотип, в котором сразу бы ...
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Здравствуйте!
Неоходимо перевести логотип из растра ( Adobe Photoshop) в вектор (Adobe Illustrator) один в один (размеры, градиент и т.д.).
Срок - сегодня
бюджет - 10 USD
оплата - Яндекс
Логотип в приложении, писать сюда.
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