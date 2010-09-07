Логотип для сайта по ремонту двигателей

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен78 заявок2984 просмотра
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#1$70

Уважаемые дизайнеры!

Просим принять участие в конкурсе, возможно именно ваше лого нам понравится.

Название логотипа должно быть: motorrem

Сайта пока нет, по этому дизайн сайта будет зависеть от будущего логотипа.

Хотелось бы видеть в логотипе не просто буквы, но и атрибут напоминающий двигатель (мотор).

Логотип для сайта
13 лет назад
hosting
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
Победитель конкурса
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Спасибо за хорошее сотрудничество и достойную оплату.
Заявки фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
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