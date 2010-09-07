Логотип для сайта по ремонту двигателей

# 1 — $ 70

Уважаемые дизайнеры!

Просим принять участие в конкурсе, возможно именно ваше лого нам понравится.

Название логотипа должно быть: motorrem

Сайта пока нет, по этому дизайн сайта будет зависеть от будущего логотипа.

Хотелось бы видеть в логотипе не просто буквы, но и атрибут напоминающий двигатель (мотор).