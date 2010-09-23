Логотип для медицинского портала

# 1 — $ 100

Подробный бриф в приложении.

Прошу не использовать чужие логотипы и заезженные иконки.

Также прошу не накладывать на превью работы водяной знак - очень портит впечатление - помните, что ваш лого перерисовать очень просто, даже с ватермарком.

P.S. Начинающие дизайнеры, данный конкурс только для профи! Не посчитайте за оскорбление, но если вы сами чувствуете, что вам уровень не совсем велик, прошу не публиковать свои работы - я очень ценю ваше и своё время.