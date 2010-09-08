Логотип кондитерской "ТортМаркет"

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт58 заявок763 просмотра
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Кондитерская изготавливает торты на заказ (свадебные, корпоративные, детские и т.д.), а также серийные торты и пирожные (адрес сайта http://tortmarket.ru но будет новый сайт ) Нужен логотип, один из черновых вариантов желательно выполнить в цветах шоколадного оттенка. Готовый логотип должен быть выполнен в векторе либо в растре разрешением от 9000 на 9000. Никаких ограничений по стилю/идее. Возможна безопасная сделка.

13 лет назад
neboley
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
solombala
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$90
8 дней
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