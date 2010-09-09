Отрисовать логотип в кривых

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки166 просмотров
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Нужно быстро отрисовать один логотип в кривых (Corel 12).

Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио.

Оплата внутри сервиса, лотип см. в файле

13 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pixberry
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Все в порядке, спасибо.
Задача поставлена четко, быстрая оплата
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