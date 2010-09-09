Логотип для туристической фирмы

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт57 заявок625 просмотров
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Нужно создать логотип нового сайта нашей фирмы, посвященного туристическим экспедициям в горные регионы России (Кавказ, Урал, Камчатка). При положительных результатах возможно дальнейшее сотрудничество по новым проектам нашей фирмы.

13 лет назад
Sarmat27
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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