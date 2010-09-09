Логотип для туристической фирмы

Для компании "МагКарт" требуется логотип и визитка. Компания занимается заправкой и восстановлением лазерных картриджей. Цветовая схема на ваше усмотрение. Можно использовать как одноцветную гамму так и многоцветовую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип нового сайта нашей фирмы, посвященного туристическим экспедициям в горные регионы России (Кавказ, Урал, Камчатка). При положительных результатах возможно дальнейшее сотрудничество по новым проектам нашей фирмы.
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