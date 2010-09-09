Создание логотипа

Всем привет! Нужен логотип на словосочетание "дизайн группа" Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется логотип. Деятельность: производство и продажа стильных аксессуаров для домашних животных. Предложения пожалуйста сразу с указанием сроков и цены
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