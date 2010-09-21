Нужен логотип

Добрый день, нужно сделать несколько логотипов, стилистика приложена. Если вы можете сделать в таком стиле, то прикладывайте примеры, пожалуйста. Нужен исполнитель, который может быстро вносить комментарии, а также с отзывами. Присылайте ваши предложения по бюджету и срокам. При адекватности ...