Логотип для строительного герметика

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Требуется создать логотип для строительного герметика. требования -простота, оригинальность, чтоб запоминался. В содержании лого должна быть ассоциация (параллель) с продуктом. Ссылка на похожий продукт и описание тут http://www.weatherall.ru/instructions.html#shnur

13 лет назад
ser777yarm
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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