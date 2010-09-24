Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен61 заявка2868 просмотров
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#1$50

Логотип для сайта.

Подробности в тз.doc

Текстовая часть логотипа: Сталинское время

Ключевые слова для символьной части логотипа: Кремлёвские куранты, Кремлёвские часы.

Обратите внимание на эти фотки, например на стрелки: http://www.weblancer.net/download/projects/44062/%EA%F3%F0%E0%ED%F2%FB.jpg

т.е. на однозначно узнаваемые фрагменты кремлёвских часов, за которые можно зацепиться.

http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&biw=1440&bih=719&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://images.google.ru/images?q=%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B&biw=1440&bih=719

Просьба ко всем участникам конкурса:

Публикуйте свои работы в конкурсе до его окончания, даже если вы не успеваете по срокам.

Ваша работа может получить призовое место, несмотря на некоторые недоработки.

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Комментарии к работам:

Sobil Yvgen (yvgenm): хорошая работа. фрагменты кремлёвской стены вписаны в звезду,

нет курантов, хотя если пофантазировать: http://www.weblancer.net/download/projects/44060/yvgenm_001.jpg

Ясинский Юрий (uradesign): http://www.weblancer.net/download/projects/44057/uradesign_001.jpg

хорошая работа, но техническое задание предполагает наличие фрагментов кремлёвских часов.

Усов Николай (nn-usov): очень хорошая работа, но могут возникнуть проблемы с масштабированием,

как правило, логотип для сайта не должен быть слишком большим: http://www.weblancer.net/download/projects/44059/nn-usov_001.jpg

если логотип уменьшить, то плохо читается текстовая часть.

Кузнецова Виктория (vika_81): неплохо, можно ещё упростить http://www.weblancer.net/download/projects/44191/vika_81_001.jpg

Марченко Наталия (nisic555): слишком мелкий шрифт для заголовка сайта

Искусство Дизайна (Stefania): очень хорошая задумка, отразить часовой механизм http://www.weblancer.net/files/projects/2172/217274/works/139890.png

Тост Сталина на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы 25 июня 1945 года:

"Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей. Газета «Правда». 27 июня 1945 года"

ссылка по теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кремлёвские_часы

13 лет назад
AYChe
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
nn-usov
73 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкурсе. Очень хорошая работа.
Прекрасный конкурс! Я рад оперативности при подведении итогов, корректным поправкам в течении него. Благодарю Александра! Есть желание с ним работать!
Заявки фрилансеров
nn-usov
73 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
#1
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