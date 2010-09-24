Нужен логотип, удовлетворяющий словосочетанию "ленивый енот". Расслабленный, довольный. Возможно совмещение логотипа со словом "idlecoon" Судя по первой выложенной работе, нужно внести дополнение: НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОВ "ленивый енот"! Нужен непосредственно енот. Единственное допустимое слово - idlecoon Результат нужен в векторе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для сайта.
Подробности в тз.doc
Текстовая часть логотипа: Сталинское время
Ключевые слова для символьной части логотипа: Кремлёвские куранты, Кремлёвские часы.
Обратите внимание на эти фотки, например на стрелки: http://www.weblancer.net/download/projects/44062/%EA%F3%F0%E0%ED%F2%FB.jpg
т.е. на однозначно узнаваемые фрагменты кремлёвских часов, за которые можно зацепиться.
http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&biw=1440&bih=719&tbs=isch%3A1&sa=1&q=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://images.google.ru/images?q=%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%8B&biw=1440&bih=719
Просьба ко всем участникам конкурса:
Публикуйте свои работы в конкурсе до его окончания, даже если вы не успеваете по срокам.
Ваша работа может получить призовое место, несмотря на некоторые недоработки.
***********************************************************************************
Комментарии к работам:
Sobil Yvgen (yvgenm): хорошая работа. фрагменты кремлёвской стены вписаны в звезду,
нет курантов, хотя если пофантазировать: http://www.weblancer.net/download/projects/44060/yvgenm_001.jpg
Ясинский Юрий (uradesign): http://www.weblancer.net/download/projects/44057/uradesign_001.jpg
хорошая работа, но техническое задание предполагает наличие фрагментов кремлёвских часов.
Усов Николай (nn-usov): очень хорошая работа, но могут возникнуть проблемы с масштабированием,
как правило, логотип для сайта не должен быть слишком большим: http://www.weblancer.net/download/projects/44059/nn-usov_001.jpg
если логотип уменьшить, то плохо читается текстовая часть.
Кузнецова Виктория (vika_81): неплохо, можно ещё упростить http://www.weblancer.net/download/projects/44191/vika_81_001.jpg
Марченко Наталия (nisic555): слишком мелкий шрифт для заголовка сайта
Искусство Дизайна (Stefania): очень хорошая задумка, отразить часовой механизм http://www.weblancer.net/files/projects/2172/217274/works/139890.png
Тост Сталина на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы 25 июня 1945 года:
"Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился — и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей. Газета «Правда». 27 июня 1945 года"
ссылка по теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кремлёвские_часы
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Нужен логотип для магазина нижнего белья "Секрет соблазна" Требования: - цветовая гамма - преобладает один из цветов: красный, розовый, сиреневый - на логотипе должен присутствовать адрес сайта sekretsoblazna.com.ua - на логотипе силуэт девушки в соблазнительной позе - магазин продает эротическое ...Завершен13 лет назад
Требуется логотип. Деятельность: производство и продажа стильных аксессуаров для домашних животных. Предложения пожалуйста сразу с указанием сроков и ценыЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Нужен логотип на словосочетание "дизайн группа" Жду предложенийЗавершен13 лет назад
Срочно! Есть черно-белый логотип. Нужно перевести его в вектор. На выходе нужен PSD! Оплата через Web MoneyЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно создать логотип нового сайта нашей фирмы, посвященного туристическим экспедициям в горные регионы России (Кавказ, Урал, Камчатка). При положительных результатах возможно дальнейшее сотрудничество по новым проектам нашей фирмы.Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Для компании "МагКарт" требуется логотип и визитка. Компания занимается заправкой и восстановлением лазерных картриджей. Цветовая схема на ваше усмотрение. Можно использовать как одноцветную гамму так и многоцветовуюЗавершен13 лет назад
Доработка логотипа.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
По тематике это будет блог с фото "фейлов" по типу failblog.org. Некоторые идеи, которые можно использовать или от которых можно отталкиваться: - персонаж получает снежком в лицо - персонаж подскальзывается на банане - корабль погружается под воду - реальная ...Завершен13 лет назад
- $100
Кондитерская изготавливает торты на заказ (свадебные, корпоративные, детские и т.д.), а также серийные торты и пирожные (адрес сайта http://tortmarket.ru но будет новый сайт ) Нужен логотип, один из черновых вариантов желательно выполнить в цветах шоколадного ...Закрыт13 лет назад