Логотип "Ленивый енот"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен69 заявок3849 просмотров
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#1$50

Нужен логотип, удовлетворяющий словосочетанию "ленивый енот".

Расслабленный, довольный.

Возможно совмещение логотипа со словом "idlecoon"

Судя по первой выложенной работе, нужно внести дополнение:

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОВ "ленивый енот"! Нужен непосредственно енот. Единственное допустимое слово - idlecoon

Результат нужен в векторе.

13 лет назад
idlecoon
Игнат 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
Lyakh
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
Дополнительное спасибо за то, что помогли избежать ошибки :)
Очень доброжелательный заказчик.
Заявки фрилансеров
Lyakh
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
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