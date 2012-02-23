Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Слайд175 просмотров
- Без названия193 просмотра
- Без названия193 просмотра
- Лого, бланк заказа638 просмотров
- Без названия181 просмотр
- Альбом -отчет: обложка_пример разворота220 просмотров
- Приглашение208 просмотров
- Обработка фото для интернет-магазина261 просмотр
- Мини-афиша для245 просмотров
- На конкурс293 просмотра
- Для дет. поликлиники (эскиз)341 просмотр
- Замена фона, ретушь, цветокоррекция280 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Работа сдана в срок, профессионально. Приятно работать, хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Все отлично. Понятное Тз, оплата мнгновенно, приятное общение. Рекомендую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Выполнено быстро и самое главное ОЧЕНЬ качественно и недорого! очень доволен!
Ответный отзыв
Все хорошо - понятная задача, быстрая оплата. Хороший заказчик).
$34
10 баллов
12 лет назад
Блестящая работа! Именно по этому первоначальная сумма вознаграждения за проект была увеличена без какого либо намёка на это со стороны исполнителя. Голосование рублём не нуждается в доп. рекламе Оксаны...
Ответный отзыв
На редкаость приятный и адекватный заказчик. Точно и осмысленно поставленная задача, сотрудничество и помощь в процессе, мгновенная оплата (еще и с бонусами, большое спасибо)).
$1
10 баллов
12 лет назад
Все было сделано в точности как было нужно, и в кратчайшие сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо. Никаких проблем, конструктивный заказчик, приятно сотрудничать.
$40
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа в кратчайшие сроки. Остался очень доволен и всяко советую выбрать именно Оксану для выполнения ваших проектов. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень довольна работой с Олегом: внятное ТЗ, постоянно на связи, доброжелательное сотрудничество. все отлично.