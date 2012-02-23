Lyakh

Оксана Lyakh

 
42 годаРоссия/Балашиха
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Полиграфия: дизайн ~ вёрстка ~ обработка изображений
Отзывы заказчиков
aoleynichev
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Баннер и логотип для сайта
Работа сдана в срок, профессионально. Приятно работать, хороший исполнитель.
Все отлично. Понятное Тз, оплата мнгновенно, приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
kashatn
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевести растр в вектор (для печати на футболках)
Выполнено быстро и самое главное ОЧЕНЬ качественно и недорого! очень доволен!
Все хорошо - понятная задача, быстрая оплата. Хороший заказчик).
Ответный отзыв
son_wind
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$34
10 баллов
12 лет назад
Сверстать бланк заказа, придумать логотип
Блестящая работа! Именно по этому первоначальная сумма вознаграждения за проект была увеличена без какого либо намёка на это со стороны исполнителя. Голосование рублём не нуждается в доп. рекламе Оксаны...
На редкаость приятный и адекватный заказчик. Точно и осмысленно поставленная задача, сотрудничество и помощь в процессе, мгновенная оплата (еще и с бонусами, большое спасибо)).
Ответный отзыв
kodes
43 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Обработка фото
Все было сделано в точности как было нужно, и в кратчайшие сроки. Рекомендую!
Все отлично, спасибо. Никаких проблем, конструктивный заказчик, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Ulenspy
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Логотип для дизайнера интерьеров
Отличная работа в кратчайшие сроки. Остался очень доволен и всяко советую выбрать именно Оксану для выполнения ваших проектов. Спасибо!
Очень довольна работой с Олегом: внятное ТЗ, постоянно на связи, доброжелательное сотрудничество. все отлично.
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