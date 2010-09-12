Рерайт логотипа

Нужен логотип для сайта, обязательно чтоб вписывался в дизайн сайта. Все вопросы можете спрашивать через скайп.
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Необходимо осовременить действующий логотип компании, скорректировать элементы корпоративного стиля и сделать обновленный брендбук. От Вас - цена и сроки
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