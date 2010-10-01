Разработка логотипа

Необходимо осовременить действующий логотип компании, скорректировать элементы корпоративного стиля и сделать обновленный брендбук. От Вас - цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции.
Требования:
- цветовое решение, не черно-белое. В принципе цвета можно использовать любые (мах. 2-3 цвета), но только не красный.
- логотип должен состоять из графического элемента и названия.
- пожалуйста, не предлагайте в качестве графического элемента глобусы, книги и перья с ручками. Лучше использовать какой-нибудь нейтральный символ, используемый в литературе, русском языке и т.д. (например, знак параграфа).
Также хотелось бы увидеть макет фирменного бланка.
С уважением, Ирина
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