Разработка логотипа

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен81 заявка2286 просмотров
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#1$60

Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции.

Требования:

- цветовое решение, не черно-белое. В принципе цвета можно использовать любые (мах. 2-3 цвета), но только не красный.

- логотип должен состоять из графического элемента и названия.

- пожалуйста, не предлагайте в качестве графического элемента глобусы, книги и перья с ручками. Лучше использовать какой-нибудь нейтральный символ, используемый в литературе, русском языке и т.д. (например, знак параграфа).

Также хотелось бы увидеть макет фирменного бланка.

С уважением, Ирина

13 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Победитель конкурса
Jenya-Mo
Евгения 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
Спасибо за разработанный для нас логотип. Он понравился всем без исключения, а нам ой как трудно угодить.
Заявки фрилансеров
Jenya-Mo
Евгения 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
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