Разработка логотипа

# 1 — $ 60

Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции.

Требования:

- цветовое решение, не черно-белое. В принципе цвета можно использовать любые (мах. 2-3 цвета), но только не красный.

- логотип должен состоять из графического элемента и названия.

- пожалуйста, не предлагайте в качестве графического элемента глобусы, книги и перья с ручками. Лучше использовать какой-нибудь нейтральный символ, используемый в литературе, русском языке и т.д. (например, знак параграфа).

Также хотелось бы увидеть макет фирменного бланка.

С уважением, Ирина