Требуется переработать логотип для магазина косметики glix ру

Нравится http://www.adonianatur.com/

Вы должны быть прекрасным калиграфистом!

Пожелание по логотипу: ярко, стильно, разборчево и ЗАПОМИНАЕМО. Обязательно поставить акцент на каком-либо иэлементе (знак, иконка, линия и т.д.)

И не надо писать, если вы не уверенны.

Буду рад идеям.

Оплата: WebMoney/Yandex

Icq: семь три семь три два два