Изменить логотип для сайта

Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип для сайта torhoff.net нужно изменить его для сайта webtorgovlya.ru. Сам логотип в вложении к заданию. Требования:
1. Чтобы надпись соответствовала названию сайта webtorgovlya.ru
2. Молоток на логотипе сменить на что-нибудь другое, НО под тематику сайта
3. Размеры сохранить
4. По цвету, тематике и т.п. чтобы вписывался в существующий дизайн.
Новый сайт для которого логотип http://webtorgovlya.ru/
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