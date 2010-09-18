Изменить логотип для сайта

Есть логотип для сайта torhoff.net нужно изменить его для сайта webtorgovlya.ru. Сам логотип в вложении к заданию. Требования:

1. Чтобы надпись соответствовала названию сайта webtorgovlya.ru

2. Молоток на логотипе сменить на что-нибудь другое, НО под тематику сайта

3. Размеры сохранить

4. По цвету, тематике и т.п. чтобы вписывался в существующий дизайн.

Новый сайт для которого логотип http://webtorgovlya.ru/