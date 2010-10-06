Логотип для сайта о футболе

# 1 — $ 50

Сайт называется "Футбольная сторона жизни", также будет "нефутбольная сторона" на сайте (может, это как-то обыграть в лого). Сайт о футболе.

Нужен вариант на русском "Футбольна сторона" и на английском "Football-side.com".

В логотипе рисунок и название.