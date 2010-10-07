Разработка логотипа и визитки для Арт-Кафе

Благодарю, Дариночка, за прекрасный результат! Работала с вами с удовольствием). Хочу отметить так же вашу креативность, целостность подачи идеи, вы большая молодец!!!! Очень рекомендую вас! Спасибо так же за коммуникативность, пунктуальность, жалко нет оценки выше 10 баллов!!! Желаю вам интересных творческих проектов и удовольствия от работы!!!)))