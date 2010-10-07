Разработка логотипа и визитки для Арт-Кафе

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен58 заявок3553 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$40

Необходимо разработать логотип и визитку для очень творческого и не пафосного заведения,

техзадание приложено.

В дальнейшем, с Победителем планируется разработка полиграфии и наружной рекламы.

Проект рассчитан на 5 дней.

Жду ваших предложений господа Креаторы))

На визитке должно быть: лого, полное развернутое название, Романов Александр, генеральный директор, адрес, ул.Ф.Достоевского, 35, тел. 8913000000, e-mail: [email protected] и ICQ 456784933

13 лет назад
garmonia
Ирина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Победитель конкурса
Stefania
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
#1
Благодарю, Дариночка, за прекрасный результат! Работала с вами с удовольствием). Хочу отметить так же вашу креативность, целостность подачи идеи, вы большая молодец!!!! Очень рекомендую вас! Спасибо так же за коммуникативность, пунктуальность, жалко нет оценки выше 10 баллов!!! Желаю вам интересных творческих проектов и удовольствия от работы!!!)))
С Ириной работалось легко, непринужденно и креативно, очень доброжелательный и приятный в общении человек! Интересная работа, полное взаимопонимание. Рада, что мне повезло работать с Ириной и рекомендую, как прекрасного и порядочного Заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
Stefania
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотипы для фотобанка Bfoto.ru

    $40

    Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработать картинку

    Имеется картинка (в приложении). Нужно ее пропорционально увеличить до 400 пикселей в высоту с разрешением 300 dpi. При этом мне нужно, чтобы изображение осталось хорошего качества. Работа срочная. Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта о футболе

    $50

    Сайт называется "Футбольная сторона жизни", также будет "нефутбольная сторона" на сайте (может, это как-то обыграть в лого). Сайт о футболе. Нужен вариант на русском "Футбольна сторона" и на английском "Football-side.com". В логотипе рисунок и название.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для магазина косметики

    $50

    Требуется переработать логотип для магазина косметики glix ру Нравится http://www.adonianatur.com/ Вы должны быть прекрасным калиграфистом! Пожелание по логотипу: ярко, стильно, разборчево и ЗАПОМИНАЕМО. Обязательно поставить акцент на каком-либо иэлементе (знак, иконка, линия и т.д.) И не надо писать, если ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить логотип для сайта

    $50

    Есть логотип для сайта torhoff.net нужно изменить его для сайта webtorgovlya.ru. Сам логотип в вложении к заданию. Требования: 1. Чтобы надпись соответствовала названию сайта webtorgovlya.ru 2. Молоток на логотипе сменить на что-нибудь другое, НО под тематику сайта 3. ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Лого для экскурсионного бюро «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

    $50

    Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на конкурсе « Логотип для компании «Остров сокровищ» Для того, что бы стать победителем, и получить 50 у.е. (долларов США) и договор на дальнейшее сотрудничество Вам необходимо: 1. Выполнить несколько альтернативных вариантов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделать логотип

    Для сайта gevak . ru необходимо доделать логотип. Что не нравится сейчас и что необходимо изменить: * сайты ручной работы необходимо написать с маленькой буквы и сделать этот текст более читабильным и вписывающимся в структуру лого * ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа

    $60

    Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции. Требования: - цветовое решение, не черно-белое. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад