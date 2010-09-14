Растровый логотип в кривые.

Имеется картинка (в приложении). Нужно ее пропорционально увеличить до 400 пикселей в высоту с разрешением 300 dpi. При этом мне нужно, чтобы изображение осталось хорошего качества. Работа срочная. Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.