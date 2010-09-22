Нужно было быстро и что не мало важно качественно выполнить работу по изменению названия логотипа. Что сказать то что было нужно, было выполнено в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Все о чем Вячеслав пишет в своем резюме является правдой. Если еще потребуется помощь в похожих графических делах Вячеслав кандидат №1 на выполнения проекта. Спасибо !!!!!!!!!