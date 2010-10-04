Логотип для туристического сайта

# 1 — $ 35

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Я хотела бы, чтобы Вы мне помогли с созданием логотипа для моего сайта, по профессии я гид-экскурсовод по городу Инсбруку (Австрия).

Идея логотипа у меня уже есть - это должна быть русская матрешка в тирольской шляпе и может быть с лыжами за спиной (как вариант) или с эдельвейсом в росписи ее наряда. Вы также можете предложить какие-то свои варианты! Идея такова, что русская матрешка снабжена какими-то тирольскими атрибутами, чтобы подчеркнуть ее принадлежность к Альпийской / Тирольской части Австрии.

Рисунок должен быть очень ярким и добрым и как будто живым, прорисовано личико матрешки и все детали, тип рисунка как в старых добрых советских мультфильмах. Никакого футуризма, графики и абстракции, пожалуйста.

Рисунок я хотела бы в том формате, в котором мне было бы удобно его поставить на сайт, как фотографию наверно

В приложении я прикрепила фотографии тирольской шляпы. Будут вопросы - задавайте!

Буду рада предложениям!