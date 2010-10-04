Логотип для туристического сайта

$35
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок1792 просмотра
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#1$35

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Я хотела бы, чтобы Вы мне помогли с созданием логотипа для моего сайта, по профессии я гид-экскурсовод по городу Инсбруку (Австрия).

Идея логотипа у меня уже есть - это должна быть русская матрешка в тирольской шляпе и может быть с лыжами за спиной (как вариант) или с эдельвейсом в росписи ее наряда. Вы также можете предложить какие-то свои варианты! Идея такова, что русская матрешка снабжена какими-то тирольскими атрибутами, чтобы подчеркнуть ее принадлежность к Альпийской / Тирольской части Австрии.

Рисунок должен быть очень ярким и добрым и как будто живым, прорисовано личико матрешки и все детали, тип рисунка как в старых добрых советских мультфильмах. Никакого футуризма, графики и абстракции, пожалуйста.

Рисунок я хотела бы в том формате, в котором мне было бы удобно его поставить на сайт, как фотографию наверно

В приложении я прикрепила фотографии тирольской шляпы. Будут вопросы - задавайте!

Буду рада предложениям!

13 лет назад
Anna27
Анна 
44 годаАвстрия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
Победитель конкурса
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
Поздравляю Вас, Оксана, с победой в конкурсе и спасибо за чудесный логотип!
Я с большим удовольствием приняла участие в конкурсе. Анна - замечательный заказчик! Очень грамотное ТЗ, корректировки четкие и понятные! Рада буду сотрудничать в будущем.
Заявки фрилансеров
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
#1
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