Срочно. Растровый логотип в кривые.

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки222 просмотра
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Нужно минут за 10 отрисовать один несложный логотип в кривых (Corel 11).

Логотип по ссылке http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg

Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио.

Оплата внутри сервиса.

13 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо, Ольга!
Все просто прекрасно, оплата моментальная, спасибо!)
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