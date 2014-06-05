Срочно. Растровый логотип в кривые.

Нужен логотип, который можно использовать как на визитках так и на баннерах. Композиция следующая: Крепкие мужские ладони держат младенца, вернее он сидит на них (как цветок), то есть ладони как бы раскрываются и показывают младенца который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно минут за 10 отрисовать один несложный логотип в кривых (Corel 11).
Логотип по ссылке http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg
Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио.
Оплата внутри сервиса.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть иконка из логотипа надо сделать еще одну шапку размерами 190х88 с иконкой и определеным туда текстом чтобы все сочеталось и выглядило красивоЛоготипы и Знаки15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Возникла необходимость создания логотипа для одного проекта. Пример прикрепленЗавершен13 лет назад
Требуется логотип сделать в кривых для печати Оплата рубли вебмани или ЯД Сразу проставляйте срок и цену Логотип в растре добавлен P.S. в личке не пишите - не читаюЗавершен13 лет назад
- $30
Логотип 450х110 сайт - www.pass-trade.ru тематика ОСНОВНАЯ - ВИЗЫ ШЕНГЕН! тематики остальные - загран паспорта. нужно сделать логотип за место того, что слева вверху на сайте. ключевую фразу под логолотипом придумать! P.S. сайт пока еще не встал. сегодня Вы его увидите. ...Завершен13 лет назад
- $20
Необходим логотип для организации типа "Зеленая планета" нужно чтоб лого можно было легко перенести на лист бумаги , т.е. если например сделать что то типа объемного Земного шара(планета Земля) , то при переносе на обычный лист, ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать небольшой логотип , такой же как в прикрепленном файле, только с названием Technov. Требуется быстрое, качественное и недорогое исполнение. Жду ваших заявок. СпасибоЗавершен13 лет назад
- $30
Необходимо создать логотип компании ЭнергоПромКомплект. Компания занимается поставкой электроэнергетического оборудования для подстанций (трансформаторы, выключателели и т.д.) Общие требования при создании: 1. Логотип должен быть небольшим и умещаться в размер круглой печати 2. Из-за печати основной вариант логотипа - черно-белый ...Завершен13 лет назад
- $15
Победитель выбран. Им станет пользователь "Красная Птица (RedBird)" Просьба, больше работ и заявок не размещать. Спасибо за участие в конкурсе!Завершен13 лет назад
- $70
Необходимо создать логотип компании. Возможны два варианта создания логотипа. Общие требования при создании: Логотип должен быть цельной композицией, состоящая из двух элементов: название компании и изображение человечка и продукцией компании ( Продажа мясных изделий и рыбы). 1 вариант. Возможно взять ...Завершен13 лет назад