Креативный логотип на детскую тематику

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок256 просмотров
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Нужен логотип, который можно использовать как на визитках так и на баннерах.

Композиция следующая:

Крепкие мужские ладони держат младенца, вернее он сидит на них (как цветок), то есть ладони как бы раскрываются и показывают младенца который седит по центру как мальчик-спальчик. Всё это на фоне лучистого солнца (от всего этого какбы исходят лучи)

Требования следующие:

мягкая цветовая схема, приятная и нераздражающая

должно быть представлено несколько вариантов на выбор

Предоставляются проекты в формате psd и цветовой схеме cmyk

Нужно срочно! Сегодня!

13 лет назад
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Приятно работать, творческий человек. Всё чётко и в срок. Приятно, когда есть люди, которые могут опретивно решить вопрос.
Очень приятный заказчик. Легко с ним работать.Была рада сотрудничеству
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