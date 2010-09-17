Креативный логотип на детскую тематику

Нужен логотип, который можно использовать как на визитках так и на баннерах.

Композиция следующая:

Крепкие мужские ладони держат младенца, вернее он сидит на них (как цветок), то есть ладони как бы раскрываются и показывают младенца который седит по центру как мальчик-спальчик. Всё это на фоне лучистого солнца (от всего этого какбы исходят лучи)

Требования следующие:

мягкая цветовая схема, приятная и нераздражающая

должно быть представлено несколько вариантов на выбор

Предоставляются проекты в формате psd и цветовой схеме cmyk

Нужно срочно! Сегодня!