Лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок354 просмотра
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Есть иконка из логотипа

надо сделать еще одну шапку размерами 190х88 с иконкой и определеным туда текстом

чтобы все сочеталось и выглядило красиво

13 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
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