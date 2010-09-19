Нужен логотип

Требуется логотип сделать в кривых для печати Оплата рубли вебмани или ЯД Сразу проставляйте срок и цену Логотип в растре добавлен P.S. в личке не пишите - не читаю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возникла необходимость создания логотипа для одного проекта.
Пример прикреплен
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