Логотип сайта

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок1227 просмотров
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#1$30

Логотип 450х110

сайт - www.pass-trade.ru

тематика ОСНОВНАЯ - ВИЗЫ ШЕНГЕН!

тематики остальные - загран паспорта.

нужно сделать логотип за место того, что слева вверху на сайте.

ключевую фразу под логолотипом придумать!

P.S. сайт пока еще не встал. сегодня Вы его увидите. Но, сроки остаются теми же.

P.S.S. предложения скрыты!

P.S.S.S. - без отзывов и маленькими рейтингами отклоняю. Дилетанты в печку!

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Yarlatnem
Владимир 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
Исполнитель понимает, чего хочет клиент. Работаем дальше по другим проектам по дизайну. Рекомендую
Замечательный заказчик который четко знает чего хочет. Мгновенная оплата. Приятный в общении. Всегда на связи. Рекомендую !
Заявки фрилансеров
Yarlatnem
Владимир 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
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