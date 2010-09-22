Логотип сайта

Необходим логотип для организации типа "Зеленая планета" нужно чтоб лого можно было легко перенести на лист бумаги , т.е. если например сделать что то типа объемного Земного шара(планета Земля) , то при переносе на обычный лист, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип 450х110
сайт - www.pass-trade.ru
тематика ОСНОВНАЯ - ВИЗЫ ШЕНГЕН!
тематики остальные - загран паспорта.
нужно сделать логотип за место того, что слева вверху на сайте.
ключевую фразу под логолотипом придумать!
P.S. сайт пока еще не встал. сегодня Вы его увидите. Но, сроки остаются теми же.
P.S.S. предложения скрыты!
P.S.S.S. - без отзывов и маленькими рейтингами отклоняю. Дилетанты в печку!
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