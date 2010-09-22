Логотип сайта

# 1 — $ 30

Логотип 450х110

сайт - www.pass-trade.ru

тематика ОСНОВНАЯ - ВИЗЫ ШЕНГЕН!

тематики остальные - загран паспорта.

нужно сделать логотип за место того, что слева вверху на сайте.

ключевую фразу под логолотипом придумать!

P.S. сайт пока еще не встал. сегодня Вы его увидите. Но, сроки остаются теми же.

P.S.S. предложения скрыты!

P.S.S.S. - без отзывов и маленькими рейтингами отклоняю. Дилетанты в печку!