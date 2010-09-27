2 логотипа

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен47 заявок2656 просмотров
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#1$60

Задание на редизайн

Лого, которое сейчас существует:

Puzzle-matketing: http://puzzle-marketing.com/- в шапке сайте

и есть дочерний сайт, компания Puzzle-express http://ra-puzzle.com/.

Сферу деятельности можно увидеть на сайтах.

Сделать чтобы оба лого были в одном стиле, чтобы угадывалось родство компаний- шрифт, идея. Но в то же время логотипы нужны не одинаковые.

13 лет назад
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Победитель конкурса
Marron88
Вася 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Спасибо за интересные логотипы.
Заявки фрилансеров
Marron88
Вася 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
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