Логотип - название товара

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен63 заявки2538 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Есть название товара (будет использоваться фотошоповский шрифт Mistral)

EcoNice

продукт будет позиционироваться как чистый, экологический, хотелось бы маленькое дополнение к названию, чтобы подчеркнуть экологичность - над буквой "о" пририсовать листок, типа как яблоко будет. Необходимо, чтобы без использования цвета было понятно, что это листок, не знаю, может быть имеет смысл для буквы "о" использовать другой шрифт, чтобы как то выделялось и более на яблоко похоже было.

13 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
#1
Получил отличный логотип, спасибо Антону... Именно то, что хотелось
Спасибо Олегу за конкурс. приятно было поучавствовать.
Заявки фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для тур.компании

    $30

    Уважаемые фрилансеры! Наша деятельность связана с туризмом, на данный момент главное направление - Китай, однако в дальнейшем возможно расширение сферы деятельности, поэтому логотип должен быть относительно универсальным, не привязанный к конкретной стране, но дающий смотрящему волнующее ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для туристического сайта

    $35

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я хотела бы, чтобы Вы мне помогли с созданием логотипа для моего сайта, по профессии я гид-экскурсовод по городу Инсбруку (Австрия). Идея логотипа у меня уже есть - это должна быть русская матрешка ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 логотипа

    $60

    Задание на редизайн Лого, которое сейчас существует: Puzzle-matketing: http://puzzle-marketing.com/- в шапке сайте и есть дочерний сайт, компания Puzzle-express http://ra-puzzle.com/. Сферу деятельности можно увидеть на сайтах. Сделать чтобы оба лого были в одном стиле, чтобы угадывалось родство компаний- шрифт, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно. Растровый логотип в кривые.

    $5

    Нужно минут за 10 отрисовать один несложный логотип в кривых (Corel 11). Логотип по ссылке http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио. Оплата внутри сервиса.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Креативный логотип на детскую тематику

    Нужен логотип, который можно использовать как на визитках так и на баннерах. Композиция следующая: Крепкие мужские ладони держат младенца, вернее он сидит на них (как цветок), то есть ладони как бы раскрываются и показывают младенца который ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Лого

    Есть иконка из логотипа надо сделать еще одну шапку размерами 190х88 с иконкой и определеным туда текстом чтобы все сочеталось и выглядило красиво

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип сайта

    $30

    Логотип 450х110 сайт - www.pass-trade.ru тематика ОСНОВНАЯ - ВИЗЫ ШЕНГЕН! тематики остальные - загран паспорта. нужно сделать логотип за место того, что слева вверху на сайте. ключевую фразу под логолотипом придумать! P.S. сайт пока еще не встал. сегодня Вы его увидите. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад