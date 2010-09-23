Логотип - название товара

# 1 — $ 50

Есть название товара (будет использоваться фотошоповский шрифт Mistral)

EcoNice

продукт будет позиционироваться как чистый, экологический, хотелось бы маленькое дополнение к названию, чтобы подчеркнуть экологичность - над буквой "о" пририсовать листок, типа как яблоко будет. Необходимо, чтобы без использования цвета было понятно, что это листок, не знаю, может быть имеет смысл для буквы "о" использовать другой шрифт, чтобы как то выделялось и более на яблоко похоже было.