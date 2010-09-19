Смена дизайна сайта

Доброго. Требуется нарисовать 1 шапку за указанную сумму, далее продолжим сотрудничество на постоянной основе. Указывайте сроки и цену. Шапка такого плана как тут http://www.rostralservice.ru/
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Привет, нужно нарисовать дизайн интернет магазина и установить его! Магазин на опенкарте! Бюджет до 100$ Жду предложения с примерами работ по опенкарту! unicom . md
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