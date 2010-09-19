Редизайн части сайта RedMonkey.com.ua

Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/

1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь http://rozetka.com.ua/

Само меню то же переделать, чуть компактней, более красивое.

2) Добавить переключатель валют (грн, руб)

3) Где-то разместить выбор размера аля как "женская мужская" только

горят все размеры начиная с 35 по 47

4) Проработать зону для конкурсов (сейчас это красный кед со словом конкурс)

5) Переработать саму шапку, убрать или заменить графити на что то другое, лого разместить по другому, желательно, что бы полностью влазила голова обезьяны.