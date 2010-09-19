Редизайн части сайта RedMonkey.com.ua

$250
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки558 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/

1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь http://rozetka.com.ua/

Само меню то же переделать, чуть компактней, более красивое.

2) Добавить переключатель валют (грн, руб)

3) Где-то разместить выбор размера аля как "женская мужская" только

горят все размеры начиная с 35 по 47

4) Проработать зону для конкурсов (сейчас это красный кед со словом конкурс)

5) Переработать саму шапку, убрать или заменить графити на что то другое, лого разместить по другому, желательно, что бы полностью влазила голова обезьяны.

13 лет назад
WebcreatorUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать 9 шаблонов для сайта

    Для сайта volgashops.ru необходимо сделать 9 шаблонов дизайна. Нужно просто чуть изменить структуру, цвета, дизайн нужен простенький и не дорого. Чем дешевле, тем лучше. Скрипт работает на шаблонах, все оригинальные файлы шаблонов будут высланы.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина

    $80

    На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый дизайн, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Основная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Собрать блок простой

    Необходимо собрать блок рекламный простой, аналог в приложении. Размер 800х73 макет тоже в приложении. Сейчас необходимо сделать

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Смена дизайна сайта

    $100

    Привет, нужно нарисовать дизайн интернет магазина и установить его! Магазин на опенкарте! Бюджет до 100$ Жду предложения с примерами работ по опенкарту! unicom . md

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать шапку

    Доброго. Требуется нарисовать 1 шапку за указанную сумму, далее продолжим сотрудничество на постоянной основе. Указывайте сроки и цену. Шапка такого плана как тут http://www.rostralservice.ru/

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн мебельного интернет-магазина

    $50

    Добрый вечер. Требуется обновить дизайн мебельного интернет-магазина. Задача: по существующей структуре сайта обновить дизайн (новая цветовая гамма, кнопки, шапка, подача информации). Сайт: www.mebel-7ya.com Бюджет очень ограничен (30 у.е.), ничего сверхестественного не требуется. Жду предложения, цену, сроки. Для супер-пупер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо перенести сайт в новый шаблон дизайна

    Есть сайт Интернет казино. Хочу преобрести дизайн с флеш шапкой на англ. языке. Необходимо заменить все на русский язык и немного изменить дизайн. После чего необходимо создать соответствующие страницы - перенести все тексты и раздел ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад