Редизайн части сайта RedMonkey.com.ua

Для сайта volgashops.ru необходимо сделать 9 шаблонов дизайна. Нужно просто чуть изменить структуру, цвета, дизайн нужен простенький и не дорого. Чем дешевле, тем лучше. Скрипт работает на шаблонах, все оригинальные файлы шаблонов будут высланы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переработать шапку сайта http://www.redmonkey.com.ua/
1) Сделать меню с выпадающим списком в несколько строчек. При наведение на "Витрина" будет выпадать список брендов . Их штук 20 (смотрите прокрутку в низу)/ 2x-3x строчное разбитие как здесь http://rozetka.com.ua/
Само меню то же переделать, чуть компактней, более красивое.
2) Добавить переключатель валют (грн, руб)
3) Где-то разместить выбор размера аля как "женская мужская" только
горят все размеры начиная с 35 по 47
4) Проработать зону для конкурсов (сейчас это красный кед со словом конкурс)
5) Переработать саму шапку, убрать или заменить графити на что то другое, лого разместить по другому, желательно, что бы полностью влазила голова обезьяны.
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